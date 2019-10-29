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  • .txt
  • .rtf

Поддержка языков с письмом справа налево (RTL)

Онлайн-переводчик документов теперь полностью поддерживает переводы на следующие языки с письмом справа налево:

арабский عربى
Фарси/персидский язык فارسی
иврит עִברִית
пушту پښتو
урду اردو
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109 доступных языков, и это число продолжает расти.

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